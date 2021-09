El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont ha sido detenido en Cerdeña por las autoridades italianas, en base a una orden de búsqueda y captura internacional emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, en 2017.

Sin embargo, ¿por qué ha sido detenido ahora? ¿Goza o no de inmunidad parlamentaria al haber sido elegido eurodiputado en las últimas elecciones comunitarias?.

Según explican fuentes jurídicas a laSexta, los eurodiputados gozan del privilegio de la inmunidad, pero Puigdemont en este momento lo tiene suspendido por decisión de la Eurocámara.

Desde el pasado 30 de julio

El pasado 30 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) decidió mantener provisionalmente la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad mientras se resuelve el recurso interpuesto por el expresidente catalán, así como los de Toni Comín y Clara Ponsatí.

Sin embargo, y pese a que la inmunidad está suspendida, el TGUE decía en el auto que "nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas" hasta que no se resuelva una cuestión prejudicial que Llarena planteó en marzo pasado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber el alcance de sus órdenes europeas de detención una vez que Bélgica había denegado la entrega por sedición.

Qué pasará a partir de ahora

Las autoridades italianas tienen que decidir si inician un procedimiento de entrega a España similar al que se vivió cuando el expresidente autonómico fue detenido en Schleswig Holstein (Alemania) en 2018 tras cruzar la frontera desde Dinamarca en dirección a Bélgica o si, en virtud del auto del TGUE, consideran que ningún estado europeo puede ejecutar las órdenes de detención y abrir un proceso para entregarlos a España.

Prófugo de la Justicia española

Puigdemont huyó de la justicia española en otoño de 2017. Concretamente, el 29 de octubre, cuando junto con otros miembros de su Govern eludió la acción de la justicia y se marchó a Bruselas junto a Ponsatí y Comín tras la fallida declaración de independencia de Cataluña en el Parlament y la aplicación del artículo 155.

Desde la capital comunitaria se presentaron a las elecciones europeas de mayo de 2019 y en enero de 2020 fueron reconocidos como eurodiputados gracias a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Oriol Junqueras.

El juez Llarena pidió de inmediato el suplicatorio a la Eurocámara, pero la solicitud estuvo en stand-by durante meses a causa del COVID-19. El pleno de la Eurocámara aprobó definitivamente levantar su inmunidad el pasado 9 de marzo pese a la presión de los independentistas.

Antes de reactivar la euroorden, Llarena presentó una cuestión prejudicial al TJUE para que éste verifique si Bélgica estaba aplicando correctamente la legislación comunitaria. El Tribunal de Apelación de Bruselas rechazó en enero la entrega a España del exconseller Lluís Puig -que no es eurodiputado y no gozaba de inmunidad- afirmando que el Supremo no es competente para juzgarlo y de que su presunción de inocencia está en riesgo.

Por qué la justicia europea le levantó la inmunidad

Sin embargo, en julio, el TJUE desestimó las medidas cautelares solicitadas por Puigdemont para volver a ser inmune aunque tendrá que dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión, sin que la decisión sobre las medidas provisionales prejuzgue el resultado de la acción principal.

El TJUE consideraba no justificadas las medidas de urgencia y que la retirada de la inmunidad no afecta a sus desplazamientos como parlamentarios.