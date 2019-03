El comisario Villarejo participa en 12 sociedades que suman más de 16 millones de euros

Según recoge esta información, Villarejo tiene autorización de su superior directo, el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, para compaginar su labor policial con su hiperactividad mercantil. Gemma Alcalá Garcés, su actual esposa, y el abogado Rafael Redondo Rodríguez ayudarían al comisario en algunas sociedades, mientras que en otros casos figura como presidente o administrador único.

Mientras Villarejo explica que esta actividad entra dentro de lo normal, 'El País' informa de que el ministerio de Interior no quiere pronunciarse sobre la cuestión. "Me pidieron que volviera como agente encubierto y me autorizaron a mantener mi actividad privada", explica el comisario a través del diario.

La estructura societaria de Villarejo estaría gestionada la Torre Picasso de Madrid, aunque algunas de sus empresas tienen la sede en otros lugares. Según la información mencionada, la cuenta con mayor capital es Ciudad Al Mansur S.L., creada el 5 de julio de 1996 y registrada en Madrid bajo la actividad de "parque de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el espectáculo". La sociedad está inactiva en estos momentos.

La segunda empresa con más capital social del grupo sería Premium Salud S.L., con 5,5 millones, que cuenta con un hospital a las afueras de Málaga, Cenyt. El comisario sostiene que ese hospital es de su familia.

Cenyt Consultoría Organizacional S.L. es la tercera sociedad con capital social millonario en las que participa el comisario. Se dedica a la “consultoría y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial” y tiene a Villarejo como presidente y consejero delegado desde mayo de 2008.