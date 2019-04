Ciudadanos, PP y miembros del PSC piden sensatez y sentido común en la marcha de Barcelona por la unidad de España

El Gobierno habla de fecha histórica "para poner fin al independentismo". La ministra de Sanidad Dolors Montserrat, en representación del Ejecutivo, ha apelado a la convivencia de todos los catalanes. "El Gobierno de España no va a abandonar a ningún catalán", ha señalado.

El presidente Rajoy, que no ha acudido a la marcha, también ha mandado su apoyo vía Twitter. Ha pedido recuperar la cordura en defensa de la democracia, la Constitución y la libertad. "No estáis solos", ha dicho.

Desde el PP han advertido a Puigdemont: no se saldrá con la suya. La integridad de España, dicen, no se negocia. "No vamos a permitir una independencia en presente ni en diferido", ha apuntado Xavier García Albiol.

En Ciudadanos han repetido: quieren urnas, las de las elecciones autonómicas. "Hoy es un día importante para decirle a los golpistas que no lo conseguirán, que los demócratas ganaremos y que queremos urnas", ha apuntado Albert Rivera.

Presentes también miembros del PSC. Aunque no se han sumado a la marcha como partido, sí han llamado a sus militantes a participar.

El exministro socialista Josep Borrell ha lamentado las divisiones. "Hay quien se ha esforzado mucho en dividir a Cataluña", apunta. Por su parte, desde Izquierda Unida, Alberto Garzón ha pedido diálogo.

No a las divisiones. En Cataluña, han repetido hoy, caben todos.