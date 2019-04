Ciudadanos no piensa entrar a negociar la investidura para cambiar su voto de la abstención al 'sí' a Rajoy

Ciudadanos está midiendo mucho sus pasos. A día de hoy, el partido de Albert Rivera sigue instalado en la abstención y afirma que no entrará a negociar una investidura.

Sin embargo, el calendario económico apremia: hay que aprobar los presupuestos del próximo año y el techo de gasto. Para llegar a tiempo, lo ideal sería que el debate de investidura se celebrara a finales del mes de agosto.

No obstante, fuentes del PP afirman a laSexta que Mariano Rajoy no tiene prisa y no quiere dar ni un paso en falso. Por ello, sólo se someterá a la investidura si tiene la garantía de que no va a fracasar.