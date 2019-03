Ciudadanos veta a Podemos y reconoce que apoyaría a Rajoy si acude a una investidura con votos suficientes

Ciudadanos no quiere nada con Podemos: "Dejar la gobernabilidad en manos de los independentistas o en manos de ese batiburrillo de partidos que es Podemos es una mala idea, una mala opción y Ciudadanos no va a estar allí" ha dicho José Manuel Villegas. Para los de Rivera no hay alternativa posible a un gobierno en minoría del PP: "Hacemos un llamamiento a Pedro Sánchez para que reflexiones en su postura" dice Villegas.

Pero el líder socialista escurre el bulto y les pregunta a las nuevas formaciones para qué entraron en política: "No entiendo porque el señor Rivera e Iglesias no se descuelgan el teléfono y quedan para reunirse, ¿vinieron a cambiar la política o a bloquearla?.

Desde la formación naranja siguen apostando por el acuerdo con el PP, pero advierten, seguirán adelante siempre que vengan con un candidato viable: "Lo que no vamos a hacer es participar en otro fracaso, lo hemos hecho una vez con el PSOE para intentarlo, no fueron capaces, lo hemos hecho con el PP y no fueron capares. Lo que no vamos a hacer es ir de la mano de los que sólo fracasan" ha dicho de Páramo.

Un aviso el de Ciudadanos que no sentaba demasiado bien en la bancada popular: "No firmo acuerdos para 15 min" dice Hernando. A lo que Girauta le contestaba que "Hernando es un hombre vehemente". Y lo hacía minutos antes de confirmar que la alianza PP CS seguía en pie.