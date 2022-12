Con la llave en cuatro Comunidades, Ciudadanos pone diez requisitos previos para sentarse a negociar. Según ha dicho José María Espejo-Saavedra, coordinador del Comité de Pactos de la formación, son "una serie de medidas entre las que se establece la promoción de medidas internas para que sean las primarias el método de elección de los candidatos", además de listas abiertas, fin del aforamiento o no aceptar donaciones de empresas.

El Gobierno de 15 capitales de provincia, en la mano de Ciudadanos

Los que lo cumplan podran empezar a diaglogar, exceptuando, dicen, a los que quieren dividir la nación y se centraran en tres ejes. En palabras de Rivera, "el compromiso con la regeneración democática y contra la corrupción, una línea económica en materia impositiva, ayuda a las PYMES y materias sociales".

Insisten en que no formaran parte de equipos de gobierno que no presidan. El PP depende de ellos en La Rioja, Castilla y Leon, Murcia y Madrid y el PSOE les necesita en Andalucía.



Rivera no ve incompatible apoyar a PP y PSOE: "No es imposible pero Cifuentes y Díaz tienen que aceptar algunas propuestas, no basta con que quieran aparecer como renovación". Propuestas como la dimisión de Chaves y Griñán en Andalucía. Mientras la investidura de Díaz sigue bloqueada, Ciudadanos insiste en que quieren estabilidad. En su mano también está el Gobierno de 15 capitales de provincia.