Ciudadanos se descompone en Madrid a tan solo un mes y medio para las elecciones del 28M. Seis de sus 11 concejales en el Ayuntamiento de la capital han abandonado a Begoña Villacís y no estarán en su lista, que la vicealcaldesa ha presentado este martes y en la que solo repiten cuatro ediles.

"Todo el mundo es libre de estar donde quiera estar", ha dicho la candidata al respecto, asegurando que no va a gastar "ni un minuto" en pensar en ello. "Este país es libre y yo soy profundamente liberal. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana. La anterior hubo gente que se fue y otros que sumaron", ha asegurado.

En concreto, se mantienen fieles a Villacís los ediles de la formación naranja Silvia Saavedra, Mariano Fuentes y Miguel Ángel Redondo, que forman parte de una lista de 57 nombres que cierra Santiago Saura, hasta ahora delegado del Área Internacional. "Son valores seguros en una lista mejor que la anterior", ha defendido la política y abogada.

"Hay personas que no quisieron entrar en la lista de 2019 porque la política hoy no resulta atractiva y cuesta dar el paso. No somos ajenos a las dificultades pero somos muy optimistas con las encuestas que apuntan que Ciudadanos va a entrar y va a ser muy decisivo", ha asegurado asimismo Villacís.

Su lista electoral se hace pública tras una desbandada de ediles 'naranjas'. Los primeros en anunciar su ruptura con el partido fueron Pepe Aniorte y Ángel Niño. Se suman a las pérdidas Alberto Serrano, Concha Chapa y Sofía Miranda. De su marcha, la candidata a la Alcaldía se ha limitado a señalar que las personas que iban en la lista "lo sabían perfectamente" y los concejales que han roto con el partido eran conscientes de que no iba a contar con ellos, sin querer dedicar tiempo a pensar en estas pérdidas.

A Villacís le acompaña como 'número dos' la delegada de Coordinación Territorial en el Ayuntamiento de la capital, Saavedra, le sigue como 'número tres' el responsable de Urbanismo, Fuentes; y el delegado del Área de Economía, Redondo.