La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha quitado hierro al hecho de que seis de sus actuales once concejales abandonen su lista de cara a los comicios municipales del próximo 28 de mayo.

"Esto no es Cuba, la gente tiene que estar donde quiera estar", ha justificado en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha explicado que tres de sus ediles se retiran porque han "agotado su momento político".

La candidata de Ciudadanos asegura que los movimientos del alcalde y candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, "personalmente" no le han gustado. "Tuve la oportunidad de coger a gente del PP y no lo hice. Tenemos un pacto de Gobierno al que yo he sido bastante leal. No hay muchos políticos en España que puedan decir que han renunciado a la Alcaldía de Madrid por ser fiel a un pacto. Tener palabra es importante, por lo menos para mí. Habiendo sido leal, me gusta ver que la gente también es leal".

Villacís ha recordado que todas las encuestas dan a Ciudadanos al menos un concejal en la capital y ha insistido que su tarea será "garantizar que Madrid no acabe en manos de Ortega Smith (Vox)". "Lo más importante no es si vamos a entrar, es si vamos a ser decisivos", ha destacado.