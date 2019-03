Cifuentes: "Habrá que determinar por qué no se pudo detectar la pelea del Calderón"

HA PEDIDO INFORMES PARA SABER CON "EXACTITUD" QUÉ FALLÓ

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha insistido en que la Policía no disponía de ninguna información que permitiese predecir la pelea que se produjo el domingo entre 'ultras' del Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña, y ha admitido que "habrá que determinar por qué no se pudo detectar que esto podía ocurrir". Además, Cifuentes explica que la actuación policial falló porque "el dispositivo de este partido era considerado de bajo riesgo" por la comisión nacional, y por tanto "no hubo un dispositivo adecuado para evitar, preveer o intervenir en una situación de estas características".