Chacón se desmarca del PSC y no apoyará el derecho a decidir en el Congreso

Chacón, quien ha avanzado esta postura en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del grupo parlamentario socialista de la Cámara Baja, ha explicado que ya ha comunicado su decisión al primer secretario del PSC, Pere Navarro, a cuya disposición ha puesto su escaño.

No obstante, Chacón no ha querido precisar si votará que "no" junto al resto del grupo socialista o se abstendrá, en la línea de la postura que mantuvo el PSC cuando el pasado mes de enero se votó en el Parlamento catalán una declaración sobre la consulta soberanista.

La número uno del PSC por Barcelona en las elecciones del 20N ha apostado por el entendimiento entre Cataluña y España, y ha dejado claro que esas son sus convicciones y su compromiso con los ciudadanos. "Por eso no voy a apoyar las resoluciones de los tres partidos que han iniciado un proceso de ruptura de Cataluña con España", ha zanjado, antes de insistir en que lo hace por coherencia y por compromiso.

En alguna otra ocasión -ha indicado- ha tenido que decidir entre su compromiso con los ciudadanos y sus convicciones o someterse a la disciplina de partido y, según ha subrayado, siempre que ha tenido esa disyuntiva se ha equivocado, algo que en esta ocasión no sucederá.

"Hoy tengo muy claro que no voy a optar por la ruptura entre Cataluña y España. Voy a optar por el compromiso que asumí con los ciudadanos y por mis convicciones, porque siempre que he hecho lo contrario y me he sometido a la disciplina de partido, en contra de mis convicciones y en contra de mi compromiso con los ciudadanos, me he equivocado", ha reiterado.

No ha querido adelantar si algún otro de los 13 diputados restantes del PSC va a seguir la misma postura que ella, después de que Navarro les ordenara ayer apoyar las resoluciones de CiU e ICV, y ha insistido en mostrar su firme convicción en el entendimiento entre Cataluña y España. Además, ha abogado por "una Cataluña fuerte, respetada en una España que reconozca su diversidad", un programa con el que, según ha dicho, se presentó en noviembre de 2011 a las elecciones.