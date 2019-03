Cecilia, dueña del bar 'Tío Cuco': "Jordi Évole, no sé cómo darte las gracias"

El debate vuelve al escenario del cara a cara. Para la clientela habitual, Albert y Pablo son el tema del día. La propietaria del 'Tío Cuco' ha vuelto a encontrarse con Évole, lo ha hecho en 'Al Rojo Vivo'. En directo le ha dado las gracias: "Quiero dar las gracias a Évole y al programa por cómo han tratado el bar, por cómo han tratado el barrio y por todo". Évole le ha contestado que él es quién debe estar agradecido.



César es uno de los vecinos que estuvo aquel día en el debate y vio los detalles. Afirma que prefiere a Pablo Iglesias pero deja entrever que, para él, ganó Rivera. Casimiro, al que se le vio saludando, considera que Iglesias venció.



Todos comentan lo que fue algo inédito en este bar de Barcelona. Cecilia Miguel, la propietaria del establecimiento, lamenta que hasta este momento "no haya aparecido nadie a tomar el pulso de la sociedad". Cecilia los atendió y ahora en su cafetería hay un producto nuevo, cajas de cereales personalizadas.



Algunos clientes tienen claro que hay políticos que no se prestarían a algo así: "Rajoy no y Sánchez tampoco". Piden, sin rodeos, más política en la calle.