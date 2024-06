La Generalitat ha acordado suavizar las restricciones al agua en el sistema Ter Llobregat, el más grande de Cataluña y que abastece 202 municipios de Barcelona y Girona, que retrocede un estadio más en las fases de la sequía y pasa a la de alerta. La noticia ha llegado este lunes después de conocerse que se han acumulado hasta 37 hectómetros cúbicos en el sistema.

Con los embalses en un 38% -colocándose al nivel de octubre del 2022- el conseller de Acción Climática en funciones de la Generalitat, David Mascort ha anunciado que "dejamos atrás la fase de excepcionalidad y pasamos a la de alerta". Lo ha hecho después de la reunión de la Comisión Interdepartamental de Sequía, que evalúa el estado de las unidades hídricas y las restricciones.

Así los dos centenares de municipios abastecidos por este sistema pasan de una situación de excepcionalidad a una de alerta, mientras que en el sistema Darnius se pasa del nivel de emergencia baja de dos a uno. No obstante, en Riudecanyes y en Ciurana "la situación es preocupante", ha aseverado el conseller, a la vez que ha insistido en que "el agua no es infinita" y "la sequía no se ha acabado".

Mascort ha puesto de relieve haber "garantizado el agua a la población con el mínimo impacto", en concreto, asegura que "en mayo se ha reducido el consumo un 5%" que a pesar de "llueva" no se frenará nada. De hecho, ha informado de la construcción de "seis pozos" que "acabarán en julio".