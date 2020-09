Malestar en el PP, y también en Ciudadanos, tras las palabras de Pedro Sánchez este martes, que ha mostrado su preocupación por la evolución de la pandemia en Madrid.

Pablo Casado ha acusado al Gobierno de actuar con "la mayor cobardía" y falta de lealtad hacia las comunidades autónomas, tras las que cree que se ha "parapetado" para no tomar medidas ante los brotes de la pandemia del coronavirus este verano.

En una entrevista en Antena 3, ha respondido de esta manera a la inquietud mostrada por Sánchez ante la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid y su afirmación de que algunas comunidades tienen que mejorar sus "capacidades estratégicas".

Esto "no es serio", ha reprochado Casado, "es la mayor cobardía que he visto en un Gobierno; no quiere liderar, se parapeta en las comunidades autónomas y echa la culpa a los españoles", ha criticado.

A su juicio, es "insólito" que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, sigan en sus puestos después de esta gestión de la crisis, tras poner en duda la credibilidad de este último.

Vuelta al colegio

Ha asegurado que, por su parte, va a llevar a sus dos hijos al colegio, aunque conoce la "inquietud" de los profesores mientras que la ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha "ido de vacaciones" y ha delegado toda la responsabilidad en las comunidades autónomas cuando debería de "centralizar" toda la planificación del curso.

"El Gobierno ni está ni se le espera", ha lamentado, al tiempo que ha pedido que actúe para dar "certidumbre" a los padres que están "muy preocupados" por no conocer los criterios ante este inicio del curso.

Ciudadanos habla de falta de previsión

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha criticado que el Gobierno no haya tenido previsión ni tampoco coordinación con las Comunidades Autónomas. Considera que "hace falta unidad para que el Gobierno de España no le eche la culpa a las Comunidades Autónomas" y reprocha que "muchos políticos hablan de unidad, pero muy pocos la practican".

Por ello, apela a la unidad de los partidos políticos y del gobierno de Sánchez para elaborar una "estrategia nacional" para la vuelta a las aulas, porque está claro que tiene competencias educativas.

Aunque no esté en su mano decidir si se cierra un aula, curso o colegio, sí está la decisión de decir los criterios operables para el conjunto de la población, recuerda. "Debe haber una estrategia nacional de respuesta al virus", señala Arrimadas.