El Partido Popular ha aprovechado su comité de dirección -que se ha celebrado de urgencia- para dos cuestiones: anunciar que presentará una querella en la Audiencia Nacional contra el PSOE por el caso Koldo, pero también para vincular directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la trama. Los 'populares' han arremetido de lleno contra el jefe del Ejecutivo y han pedido su dimisión: "El número 1 de la trama es el kilómetro cero de todas las autopistas de corrupción". Sin embargo, han usado un término incorrecto ya que Sánchez aparece en el informe de la UCO como "el 1" y no el "número 1".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que la trama "durante años ha estado funcionando en el corazón del Gobierno de Sánchez". Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la sede de Génova, después de recibir de urgencia el comité de dirección del partido. "Extraordinaria es la situación de España", ha defendido Gamarra para justificar la celebración de la reunión.

"Es grave por los presuntos delitos que conocemos y que habrían incurrido los miembros de la trama Sánchez", ha cargado Gamarra. Después, ha mencionado que hay "ocho autopistas de corrupción", relativas a temas relacionados con el caso Koldo, el viaje de Delcy Rodríguez a España, "la corrupción socialista del IVA de los hidrocarburos", la causa abierta a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su hermano.

Según ella, estas tienen un nexo de unión y es el mismo presidente. "Estas ocho autopistas de corrupción, tienen un origen claro. De modo que el llamado número uno de la trama, Pedro Sánchez, es el kilómetro cero de todas las autopistas de corrupción que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno más cercano", ha manifestado la secretaria general.

Piden la dimisión, pero ni rastro de una moción de censura

A renglón seguido, ha afirmado que "no caben cortafuegos, porque si se unen todos los puntos de todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo, lo que sale literalmente es la cara de Pedro Sánchez". Por ello, ha acabado pidiendo la dimisión del jefe del Ejecutivo. Sin embargo, los 'populares' no tienen intención de presentar una moción de censura, y tampoco tienen fechas para una comparecencia en la comisión de investigación o en las Cortes. Ha dejado entrever que Génova solo ha discutido llevar la causa a la AN por los presuntos delitos de "financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias" relacionados con el caso Koldo. Asimismo, no habrá convocatoria de manifestaciones lideradas por el PP.

El resto del discurso de Gamarra ha sido plagado de acusaciones contra el presidente y su Gobierno, asegurando que, según ha visto en medios de comunicación, ha habido "empresarios llevando bolsas a la sede de Ferraz". "Es grave por todo esto y por los silencios y las mentiras cuando han hablado del propio Sánchez", ha señalado y ha afirmado que "nadie miente ni nadie calla salvo que tengan algo que ocultar". "No solo lo sabían y lo tapaban, ahora sabemos que en la trama era conocido como el número 1", ha añadido, incidiendo en que era "el número 1", cuando lo cierto es que el comisionista Víctor de Aldama se refería a Sánchez como el "1" en sus conversaciones.

Con ello, la dirigente del PP ha querido situar a Sánchez en la "cabeza" de la trama. "Su situación es insostenible y hubiese provocado la caída de todo el Gobierno en otra democracia. Pero Sánchez ataca a los medios que condenan su corrupción e investiga a los jueces que están sobre la pista", ha acusado. Incluso, ha hecho referencia a los apoyos de Sánchez en el Parlamento y el Gobierno, asegurando que "está asfixiado por la corrupción y por su debilidad parlamentaria y su descrédito". "El comité de dirección del PP le pedimos a Sánchez la dimisión. No puede estar más al frente del Gobierno de España", ha terminado.