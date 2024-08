Mientras la llegada de migrantes no frena ni en Ceuta ni en Canarias, el principal grupo de la oposición al Gobierno central, el Partido Popular (PP), continúa cargando contra el presidente del Ejecutivo por la falta de "un plan para solventar la situación que padecen las comunidades autónomas". De hecho, asegura que estas están "saturadas" para "dar respuesta a la crisis migratoria" de la cual responsabiliza, directamente, a Pedro Sánchez.

El socialista se encuentra de gira por África, donde ya ha visitado Mauritania, Gambia y Senegal. En la primera parada, Sánchez destacó la migración circular como medida para paliar el fenómeno de la migración irregular en España. Lo cual provocó que este jueves el portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados acusara al socialista de ofrecer "España como destino laboral para 250.000 migrantes africano irregulares" y de "alentar las salidas" desde los países de origen "mientras Alemania y Francia hablan de deportaciones masivas".

Esta cuestión no había sido abarcada por el presidente en sus distintas visitas de esta semana, sin embargo, ya en la capital senegalesa -Dakar- lo hizo por primera vez. Allí consideró que son "imprescindibles" para aquellos que hayan llegado de forma irregular. Un cambio de discurso que también ha sido criticado desde Génova este mismo jueves. "¿Cuál es la política del Gobierno en este sentido?", se ha preguntado el portavoz popular, Borja Sémper, en una entrevista radiofónica.

"Más allá de constatar que el Gobierno no tiene un plan para frenar en origen la llegada de inmigrantes a nuestras costas, esperamos una disculpa de los que cuestionaron nuestra 'altura moral', de los que nos llamaron xenófobos y de los que dijeron que nos marcaba el paso la ultraderecha", han denunciado otras fuentes del PP a laSexta.

Y es que este miércoles la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tildó de "bajeza moral" un tuit que había compartido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que criticaba que "en vez de ir a África a combatir las mafias, Sánchez promociona España como destino". En esa línea, también se pronunció su homólogo en la cartera de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, quien no dudó en acusar a los populares de "abrazar las tesis más xenófobas de la extrema derecha".

Ante estos dardos desde el Gobierno central, este jueves por la mañana, desde Génova insisten que ni están "con la irresponsabilidad en materia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez ni con la postura más intransigente de otros partidos". Sobre la primera cuestión, subrayan que el Ejecutivo "no solo no tiene un plan sino que se niega a reunirse con los representantes del Estado en las autonomías a través de la Conferencia de presidentes".

Una reunión que los populares llevan "meses reclamando para afrontar este tema" y que desde el Gobierno este martes pasado -tras el Consejo de Ministros- se reiteró que se celebraría en septiembre. Entre los argumentos que esgrimen desde la oposición para alcanzar un acuerdo a largo plazo entre regiones respecto a la migración, es que "este fenómeno no es propio de este año ni del pasado, sino que va a ser un fenómeno que se va a prolongar en los próximos años", ha recordado Sémper.

En concreto, el portavoz popular hace referencia al reparto de menores migrantes en distintas comunidades autónomas al que desde el PP se opusieron antes del parón veraniego al rechazar la reforma de la Ley de Extranjería. De esta manera, exige "un conjunto de medidas que hay que implantar siendo conscientes de que son seres humanos y no paquetería a repartir".

De hecho, ha vuelto a justificar el 'no' de su formación en el Congreso de los Diputados a la reforma mencionada: "El Gobierno de España ofrece a las comunidades autónomas la financiación de los menores no acompañados durante un año, pero ¿y el resto? ¿Estos jóvenes no van a tener necedades asistenciales?", se ha vuelto cuestionar Sémper.