Los candidatos alternativos podrían hacerse con la secretaría general de Podemos Madrid y Aragón

Fin de semana decisivo para el futuro de Podemos. El partido que ha revolucionado el panorama político elige estos días a sus secretarios generales a nivel regional de cara a las autonómicas de mayo. Dos listas están disputando el puesto a los candidatos avalados por Pablo Iglesias.

Pablo Echenique se presenta para encabezar la lista maña y compite contra Violeta Barba, exmilitante de Izquierda Unida, después de que no hubiera acuerdo por mucho que lo intentaran. "Os juro que me dejé la piel para llegar a un acuerdo", afirma Pablo Iglesias.

Dice el número uno de Podemos que la candidatura de Barba le parece mejor, pese al cariño que le profesa a Echenique. "Eso no cambia el enorme cariño y respeto que tengo por Pablo", ha explicado Iglesias. Cariño nunca ha faltado, explica Echenique: "Pablo es muy cariñoso, a veces me da besos y abrazos".

Pero muchos han querido ver en este duelo una ruptura en Podemos, algo que tanto Iglesias como Echenique han negado. "En lo que yo discrepo con Pablo es en que la otra candidatura sea más potente que la que hemos presentado nosotros", explica Echenique.

En Madrid tampoco hubo acuerdo y otra de las caras conocidas y fundador del partido, Miguel Urbán, presentó una candidatura alternativa: "Me tomé muchos cafés con mucha gente y muchos me dijeron que no". Una lista en la que figura otra cara muy reconocible, la del actor Alberto San Juan.

Compiten contra Luis Alegre, secretario de participación del partido y candidato de Claro que Podemos, la lista que respalda Pablo Iglesias. En Andalucía sí hubo acuerdo con la que se perfilaba como favorita, Teresa Rodríguez, ya ha sido proclamada candidata oficial de Podemos tras ganar las primarias con un 80 por ciento de los votos aunque sólo votaron tres de cada diez de los inscritos en esa comunidad.