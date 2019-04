Camacho, a Pujol: “Quieren la independencia que es el único camino que les queda para la impunidad”

La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha acusado al presidente catalán, Artur Mas, de firmar el sábado el decreto de convocatoria de la consulta para "tapar" la comparecencia de Jordi Pujol, ya que "quieren impulsar la Cataluña independiente como único camino para la impunidad".

Durante su intervención en la comparecencia del expresidente catalán Jordi Pujol en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) en el Parlament, Sánchez-Camacho ha cargado duramente contra la "mentira permanente" de un Pujol que "ha perdido toda credibilidad".

"El responsable y el fundador de CDC, el ideólogo del catalanismo político ha mentido a todos los catalanes. No sé si será corrupto, eso lo dirán los tribunales, pero lo que sí sé es que no tiene credibilidad para decir si es corrupto o no", ha aseverado.

Además, ha sugerido que "no es casualidad" que CiU y Mas, su "hijo político", vayan a firmar mañana la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre, que ha justificado en que intentan "tapar el efecto mediático de su comparecencia": "Quieren impulsar una Cataluña independiente como el único camino para la impunidad".

"La Cataluña que yo quiero no es la del Palau de la Música, o la división o la 'estelada' (bandera independentista), sino la de la libertad, la convivencia, la pluralidad y las banderas legítimas de todos. El nacionalismo no ha sido un proyecto, sino un negocio", ha dicho.

Sánchez-Camacho ha recordado a Pujol que "tendrá la responsabilidad histórica de haber perdido todo su legado como president por haber estado engañando durante 30 años a los catalanes. No era España quien robaba, era usted quien robaba al erario público y se enriquecía", le ha espetado.

La líder del PPC ha calificado de "indignante e intolerable" que "mientras los catalanes pagaban impuestos y hacían país", Pujol "hacía país llevándose el dinero a paraísos extranjeros. Eso no es hacer país, eso es hacer dinero", ha ironizado.

"Llevamos 34 años en los que en el aire que se respira en Cataluña hay una presunta corrupción institucionalizada", ha criticado la dirigente. "¿Tiene usted dinero en paraísos fiscales? ¿El origen del dinero es el 3 % de Pasqual Maragall, el 4 % de Fèlix Millet o el 5 % de Carod-Rovira?", ha preguntado.

Sánchez-Camacho, que incluso ha acusado a Pujol de mentir porque "no es ni doctor en Medicina, sino que parece ser que solo es licenciado", ha atribuido la confesión del exdirigente a que estaba "acorralado por la Agencia Tributaria, las fuerzas de seguridad y las investigaciones policiales".