Este viernes el juez que investiga las actividades profesionales de la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez ha pedido a la policía su DNI visto el estado de las actuaciones" que se están siguiendo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que el pasado mes de abril abrió diligencias contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Se trata de un movimiento insólito que nunca se había visto. Pero no ha sido la única extraña petición que ha llevado a cabo el juez Juan Carlos Peinado.

El periodista Alfonso Pérez Medina, quien lleva cubriendo noticias sobre tribunales desde 2007, asegura a laSexta que "nunca" había visto que un juez haya dictado una resolución para pedir copia de un DNI. "Es evidente la intención que tiene el juez con esa providencia. La única pista que da es que toma esta decisión por el estado actual de las actuaciones, es decir, que debemos pensar que está dando pasos para poder imputarla", ha asegurado el periodista.

En el escrito, además, el juez Peinado menciona a Begoña Gómez como investigada, aunque lo cierto es que no lo está. Pérez Medina insiste en que "es evidente que la causa se está dirigiendo contra ella, que la denuncia de Manos Limpias iba contra ella, que su abogado está personado y puede estar presente en las declaraciones". Además, hace hincapié en que "formalmente no está imputada porque falta un requisito, no se ha producido ese acto por el que el juez le llama a declarar a Begoña Gómez como investigada". "Cuando eso se produzca y ponga fecha, día y hora a su declaración, ahí podremos decir que está formalmente está investigada o imputada", añade.

Por otro lado, en su escrito el magistrado denuncia las "frecuentes e inusuales visitas" que recibe del Fiscal para saber cómo avanza la instrucción. Otra vez más se trata de un movimiento insólito que el periodista Pérez Medina no había visto hasta ahora. Cuenta que se trata de algo "muy poco habitual" e incluso "raro" que la Fiscalía vaya todos los días a un juzgado a preguntar por el estado de unas actuaciones. Además, el periodista insiste en que "todavía es más inusual que el juez lo ponga por escrito y pida a los funcionarios de sus juzgados un estudio para que cuantifiquen las veces que ha ido". "La Fiscalía está alegando que lo hace porque se ha enterado de resoluciones del juez Juan Carlos Peinado por la prensa. Algo que llama más la atención, teniendo en cuenta que la causa está secreta", apunta Pérez Medina.

Estas extrañas peticiones que ha dado el juez Peinado las ha hecho contra el criterio de la Fiscalía y contra el de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La UCO, precisamente, aseguraba en su informe preliminar que no había indicios de delito de tráfico de influencias ni tampoco de corrupción. La Fiscalía, por su parte, ha presentado un escrito pidiendo que se archive esa causa.