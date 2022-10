El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha avanzado este jueves que, una vez entre en vigor la nueva Ley de Memoria Histórica, se iniciará el proceso para sacar a los restos del general Gonzalo Queipo de Llano y de José Antonio Primo de Rivera de la Basílica de la Macarena (Sevilla) y del altar mayor del Valle de los Caídos, rebautizado como Valle de Cuelgamuros, en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha asegurado el ministro en una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntado por las declaraciones de las asociaciones de memoria histórica en las que aseguran que con la nueva ley ya no hay excusas para no exhumarlos.

Así, Bolaños ha defendido que la nueva ley establece que estas personas no pueden estar "en un lugar preeminente" y que, por tanto, cuando entre en vigor esta norma, que se aprobó este miércoles en el Senado, "se tomarán decisiones". "Obviamente se les dará una sepultura digna donde los familiares decidan, pero no pueden estar en ningún lugar preeminente porque es una manera de homenajear a los protagonistas de la Dictadura", ha apuntado.

Para el ministro le ley llega con décadas de retraso y con un consenso menor del que debería. "No hablo de la ultraderecha, pero si el PP fuese un partido europeo y civilizado, lo normal es que hubiésemos podido pactar esta ley con ellos", ha criticado.

Así, ha expresado que hace unos días estuvo en una fosa del cementerio de Colmenar Viejo, donde asegura que se encontró a una señora de más de 80 años que esperaba a su padre. "La señora se fue con una silla y se sentaba ahí todos los días. Cuando fui a visitar la zona, me dijo que quería estar allí para cuando saliera su padre. Como era muy mayor y no sabía si estaría para cuando se encontrase, me pidió que, por favor, si ya no vivía, que les enterraran juntos. ¿El señor Feijóo le va a decir a esta señora que quiere derogar la Ley de Memoria Histórica?", ha expresado en declaraciones al citado medio.