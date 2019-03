Blesa asegura que Caja Madrid no era su cortijo aunque actuaba como si lo fuera

LO AFIRMABA EL JUEZ ELPIDIO SILVA

Dice Blesa que Caja Madrid no era su cortijo, pero con lo que estamos conociendo parece lo contrario. Blesa dió varios créditos a su amigo y ex presidente Díaz Ferrán, a sabiendas de que no iba a cobrarlos. Y Blesa planeó hacer trampa, para invertir en el fondo hispano-saudí en el que participaba la princesa Corinna. ¿Cómo? Pagando a plazos para no pedir permiso a la cúpula de la Caja.