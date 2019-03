Blasco, acorralado ante la juez por supuesto desvío de dinero

EL DIPUTADO DEL PP SE NIEGA A DEJAR SU ESCAÑO

"No he recibido dinero en sobres de nadie en mi vida". Así se defendía el exconsejero Rafael Blasco el día que declaraba por cohecho. En la grabación a la que ha tenido acceso 'El País', la juez le pregunta por el contenido de los sobres que recogía su secretaria en la calle. El ahora diputado del PP, que se niega a abandonar su escaño, dice que no había dinero, sino artículos de prensa sobre el escándalo del desvío de fondos de su departamento.