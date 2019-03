'El bigotes' asegura que el PP es un partido con vampiros que les chuparon la sangre

Ni dinero negro, ni contratos públicos inflados. "Jamás he llevado esas gestiones y delante de mí no se ha pagado con dinero negro", asegura 'El bigotes'. Para el número tres de la trama Gürtel, el Partido Popular es un partido con vampiros que les chuparon la sangre. "Eran chupones, muy chupones. He visto cómo han llegado a decir: 'Venga, me gusta este relojito y así cobras las facturas que tienes pendientes con el PP'", asegura Álvaro Pérez.

Con estas palabras e incluso tildándoles de "jetas" asegura que los regalos eran el peaje que tenían que pagar si querían cobrar por sus servicios. Y entre esos vampiros estaba el exmarido de Ana Mato y exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. 'El bigotes' reconoce que hubo fiesta de cumpleaños: "a Correa no le costaba ni un duro lo de los cumpleaños porque al proveedor de globos le compraba millones".

Y que también se le regaló un jaguar, aunque exhonera de todo a Ana Mato: "No tiene por qué saber que a su marido le han regalado un coche porque no estaba con él". El 'amiguito del alma' de Camps niega los trajes por los que el expresidente valenciano abandonó la primera línea de la política, pero reconoce que le regaló un cartier de 2.000 euros a su mujer.

"Lo hice desde el corazón. La señora de Camps no tenía poder para ayudarme en nada y me lo devolvió", cuenta 'El bigotes'. Fiel a la versión de Correa, asegura que entró a formar parte del negocio gracias al yerno de Aznar. "Un amigo mío, Alejandro Agag, me presentó a Paco Correa el año que José María Aznar ganó las elecciones. Me dijo que era quien hacía los mítines del PP", explica Álvaro Pérez.

Un amigo que dejó de serlo cuando estalló el escándalo. "Por cierto, ¿sabe usted si Agag sigue vivo? Me emocionaría saber que sí", cuenta 'El bigotes'. De quien prefiere no hablar es del presidente del Gobierno.