Bescansa ve un "error" una candidatura de Podemos alternativa a Errejón: "Tenemos que hacer política desde la decencia"

"Tenemos que empezar a dar explicaciones políticas que no tienen que ver con quién se siente dolido o que todas las formas de debate interno son conspiraciones. En política las diferencias políticas son eso, no son conspiraciones contra nadie", ha argumentado.

La diputada 'morada' ve "fundamental" que el partido dé explicaciones políticas y diga si va a respaldar candidaturas como Más Madrid. "Carmena representa una forma de hacer política desde la decencia", ha defendido.

Bescansa considera un "error" que Podemos presentase una candidatura alternativa a Más Madrid en las elecciones de mayo, y algo que también tendría que explicarse. Según ha dicho, en otras ocasiones Podemos ha apoyado candidaturas con distintos grupos en el pasado y no ha supuesto un problema.

"Nos hemos presentado con otras marcas distintas y hemos sumado. No me cabe duda de que en la Comunidad de Madrid sumamos, no entiendo por qué se perjudica a la Comunidad", ha subrayado.

Preguntada por la reacción que ha tenido la dirección de Podemos situando a Errejón fuera del partido, piensa que ha ofrecido "razones sentimentales". "No me parece ni positivo ni responsable", ha zanjado.

Con respecto a una renovación del liderazgo de Podemos, Bescansa piensa que la formación "necesita un debate abierto" y en el que se respeten los espacios y límites de cada órgano interno. En octubre, Bescansa perdió la carrera a liderar Podemos en Galicia ante el diputado Antón Gómez-Reino al que apoyaba la cúpula.