Y usted, ¿cree que su vida volverá a ser igual una vez pase la pandemia del coronavirus? Sobre esa cuestión hemos preguntado en el último barómetro de laSexta, con un 64,7% respaldando la opción de que su vida no será igual.

Por otro lado, el 33,3% es más optimista y cree que sí volverán a tener la misma vida que tenían antes de que llegase el COVID-19.

Otro tema que se traslada a los encuestados en este estudio, realizado por INVYMARK, es si creen que será seguro ir a bares, restaurantes y cafeterías cuando termine el confinamiento.

En esta cuestión hay una mayor igualdad, con un 52,7% inclinándose por el 'sí', mientras un 44,7% lo hace por el 'no'.

Por último, preguntamos si creen que podrán irse de vacaciones, una pregunta realizada antes del anuncio realizado por Pedro Sánchez este sábado en el que adelantaba que la temporada turística arrancaría en julio.

Al igual que en la anterior pregunta, división de opiniones: un 52,1% cree que no se irán de vacaciones y un 41,7% cree que sí, con un 6,2 que no sabe o no contesta.