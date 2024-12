Pablo Bustinduy aboga por "intervenir el mercado de la vivienda con los Presupuestos"

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, apuesta por intervenir el mercado de la vivienda en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y por aplicar a los pisos turísticos un IVA del 21% para equipararlos a los hoteles. En una entrevista con el diario 'El País', Bustinduy asegura que va a haber presupuestos y que la problemática de la vivienda debe tener un papel protagonista en ellos.

"Hay que aplicar la ley de vivienda, topar los precios de los alquileres y prohibir la compra especulativa en zonas tensionadas", asegura el ministro, que recalca que es fundamental "perseguir negocios basados en prácticas abusivas". "Hay que intervenir políticamente el mercado de la vivienda y el momento de hacerlo son los Presupuestos Generales del Estado", añade.

No obstante, algunas de las pedidas reclamadas por Sumar, como los impuestos a los pisos turísticos o las socimis, no han sido incluidas en el paquete fiscal aprobado por el Gobierno la semana pasada, lo cual supone "un avance limitado en la senda de una fiscalidad mas progresiva y ambiciosa". No obstante, considera que es "positivo" el conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo.

Bustinduy anuncia que Consumo está analizando el mercado del alquiler para evitar aumentos desmesurados de los precios: "Estamos investigando prácticas abusivas en el mercado de la vivienda y el principio es el mismo: no se puede hacer negocio a costa de la vulneración de los derechos de los consumidores".

"Estamos investigando tanto los pisos turísticos sin licencia como las grandes inmobiliarias, que cobran honorarios por alquilar un piso, por fianzas desproporcionadas y por el fraude en la utilización de contratos de temporada", afirma.

De esta forma, Bustinduy pretende combatir la "sensación generalizada de desprotección de la ciudadanía" ante las "prácticas abusivas en el mercado del alquiler".