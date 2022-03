El expresidente del Gobierno José María Aznar considera que, con el triunfo de Alberto Núñez Feijóo en las primarias del Partido Popular, esta formación va a tener mejor liderazgo. "Reúne las condiciones de experiencia, capacidad, voluntad y deseos de servir a su país", ha reivindicado este martes Aznar en una entrevista concedida a Radio Nacional de España, en la que ha afirmado que, con esta remodelación, se puede presentar "una opción política alternativa muy necesaria".

En este sentido, el exdirigente popular también ha querido referirse al que todavía sigue siendo presidente del partido, Pablo Casado, y al papel que ha jugado su dirección en el último escándalo, el relacionado con Isabel Díaz Ayuso y su hermano, que ha derivado en la sonada crisis interna de la formación. Aznar ha limitado su reflexión sobre esta cuestión asegurando que no le ha confundido lo sucedido, pero sí le ha molestado: "Desorientarme no; disgustarme, sí".

Aznar también ha advertido este martes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cometido un "error" histórico al mandar "un mensaje de debilidad peligrosísimo" a Marruecos con su apoyo al plan de autonomía para el Sáhara, que España va pagar "muy caro". En dicha entrevista, el exmandatario ha afirmado que el presidente del Gobierno ha cometido una "gravísima temeridad y un error lamentable" al dar un giro en la política exterior de España sin un debate parlamentario previo.

El expresidente ha recordado que Sánchez ha modificado una posición histórica con un país amigo, pero que "afecta a una responsabilidad histórica de España con la excolonia española". Preguntado sobre si los gobiernos deben intervenir los mercados para paliar las consecuencias económicas, ha dicho que una intervención del mercado es una cosa conyuntural, pero que lo importante es el cambio de políticas energéticas.

"Es absurdo pensar que uno puede seguir con las mismas políticas de transición energética que había antes de la crisis, porque no es posible", ha señalado, antes de apuntar que "en política lo que no es posible no es deseable". Ha opinado también que hay que cambiar otras políticas que se mantenían hasta ahora como la de seguridad y de defensa, además de la energética que "no es incompatible con que se sigan alentando políticas alternativas", ha agregado.