Toni Cantó, exdiputado de Ciudadanos, ha tenido contactos durante toda la tarde con el Partido Popular e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para abordar la fórmula con la que podría incorporarse a las listas electorales del PP para el próximo 4 de mayo.

Así lo ha avanzado laSexta y ha confirmado este miércoles el propio exdirigente 'naranja', que ha indicado a través de Twitter que se ha reunido con el equipo de Ayuso "para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro derecha de Pablo Casado en Madrid".

"Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España", ha agregado Cantó, que ha contactado con los 'populares' en plena precampaña para las elecciones autonómicas.

Precisamente, el exdirigente de Ciudadanos abandonó la formación naranja en la última reunión de la Ejecutiva, de forma abrupta y muy enfadado con la línea seguida por Inés Arrimadas tras el terremoto político desatado por la moción de censura en Murcia y la posterior convocatoria de elecciones en Madrid por parte de la presidenta de la Comunidad.

Ya entonces se le preguntó por una posible incorporación al PP. "Los que habláis de esto me sobreestimáis. Lo que le quiero decir a la dirección de mi partido es que hoy me quedo en paro, no tengo sueldo y no voy a aceptar de quienes se apoltronan en su asiento, lecciones de nada", explicaba. Y añadía: "Soy un hombre libre y haré lo que me dé la gana", reiterando que hasta entonces no había "recibido oferta de Génova".

Además, afirmaba que sus compañeros de partido no habían querido votar su propuesta de hacer un frente común con el PP en las elecciones de Madrid. En esta línea, Cantó anunciaba su partida mostrando el rechazo a la líder de Cs, partido del que aún sigue siendo afiliado: "Inés Arrimadas podía elegir entre proteger al partido o proteger a su ejecutiva, he pedido la dimisión de la Ejecutiva Permanente y no se ha permitido que se vote. Hay que asumir responsabilidades y ellos no lo están haciendo".