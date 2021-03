El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha impedido la celebración de una charla de temática LGTBI de la ministra de Igualdad, Irene Montero, este 8M en un colegio público de Madrid. El motivo esgrimido por la Comunidad es claro: "No vamos permitir adoctrinamiento a los alumnos en colegios públicos y menos en horario escolar".

La ministra tenía previsto acudir este lunes al IES Gómez Moreno, en el distrito madrileño de San Blas. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no le dio la autorización correspondiente y necesaria. Fuentes del Ejecutivo regional relatan a laSexta que la dirección del centro avisó "el jueves y se les dijo que no podía hacerlo. A pesar de ello, hoy mandaron a la Policía para vigilar a la ministra quien, finalmente, decidió anular".

Desde la Consejería de Educación explican a esta cadena que es competencia de la Comunidad autorizar cualquier acto "de esta índole" en los centros educativos madrileños y que no se autorizó éste en concreto "y así se lo comunicó con antelación suficiente, el pasado día 2 de marzo, a la directora de este instituto".

"Desde el Gobierno regional pedimos al centro educativo información sobre el acto y adoptamos esa decisión ya que no se facilitaban detalles imprescindibles, como el desarrollo, la hora o la duración del acto, lo que podría perjudicar el desarrollo de la actividad del centro y la jornada lectiva de los alumnos", comentan fuentes educativas para laSexta.com. "Tampoco se especificaba el número de personas que acudiría para determinar si se vulneraban o no lo las medidas de seguridad e higiene en los centros educativos. Es exactamente la misma información que se solicita a cualquier acto de estas características, por lo que no se ha hecho ninguna distinción"

El Ejecutivo de Ayuso aduce, además, que en este caso concreto "también desconocíamos si había un acompañamiento de medios de comunicación, como periodistas, reporteros, cámaras de televisión o gráficos, y su número". "Cuando se organizan y autorizan actos en los Centros , se conocen con antelación los detalles, tales como la duración del acto, la hora de comienzo y finalización, el motivo de la celebración y su desarrollo, aspectos que desconocíamos del que se pretendía hacer en el IES Gómez Moreno".

Por su parte, el Ministerio de Igualdad incide en que "el encuentro estaba previsto de hacer semanas y había sido solicitado por el propio Centro con motivo del Día Internacional de la Mujer". Culpan directamente a la Consejería y al Gobierno madrileño de la cancelación del encuentro.

La Consejería de Educación ha enviado una carta al Centro prohibiendo el encuentro "por motivos COVID".

Finalmente, la Comisión de Igualdad del centro educativo, el IES Gómez Moreno, afirma que solicitaron la presencia de Irene Montero "para ver cómo vivimos nosotras, como jóvenes, el feminismo y la igualdad, pero nos lo han cancelado en el último momento". "Estamos muy enfurecidas porque nos han arrebatado un encuentro que era nuestro: esto va de feminismo, no de ideología".