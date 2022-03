El futuro presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, continúa su gira por España para presentar su proyecto. En su parada en la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha agradecido al presidente de la Xunta su decisión de querer liderar el partido en "el momento más decisivo de su historia", de dar el paso y de ser la persona que "baja al toro" de entre los cientos de miles de afiliados

Así, Ayuso ha demostrado que está a su lado: "Somos un equipo de soldados, presidente, que te vamos a acompañar en este momento crítico". "Somos un equipo que tiene poca paciencia para las tonterías, poco aguante para las imposiciones y que está preparado para dar lo mejor de sí mismo", recalcaba la presidenta regional en el primer acto de Feijóo en la capital.

Añadía además que el gallego "sobre todo lo que aporta es paz y es muy importante en estos momentos la paz", dentro del partido, que arranca ahora "una nueva etapa".

También palabras de apoyo a Feijóo las del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Desde que dijiste que te presentas, no ha dejad de llover en Madrid [...] Si tenías morriña, también sale el Camino de Santiago desde la Plaza de Ramales... Te deseo buen camino".

Por otro lado, Ayuso ha destacado que Feijóo es una persona "completamente distinta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "gobierna, sabe gestionar y no miente". "Socialismo o libertad no fue un simple eslogan. Somos la alternativa al desastre. Nosotros no pactamos con el desastre. Queremos ofrecerte toda nuestra ayuda", ha apostillado la presidenta madrileña.

Durante su discurso, el presidente gallego también ha hablado de Sánchez, del que dice que ha convertido La Moncloa "en un plató de televisión para hacer una serie a mayor gloria". "España necesita un presidente que piense menos en hacer series y más en gobernar en serio", ha mantenido en su intervención.