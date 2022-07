Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, insiste en que sus becas para rentas de hasta más de 100.000 euros son para ayudar a la clase media. Además, confirma que tomó la decisión sin consultar con la dirección del partido y se queja de que siempre se la cuestione a ella, y no a otro presidente autonómico.

"Debo de ser el único gobierno autonómico que cuando toma decisiones, que tienen que ver con sus propias competencias, tiene que estar o no pidiendo permiso en Génova. No sé por qué soy siempre la cuestionada y la preguntada por todo", ha respondido Ayuso al ser preguntada por si informó al presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre la puesta en marcha de estas ayudas y ha aseverado que su relación es "excepcional"

Sobre las becas ha defendido que es un "debate falso" y que hay "20.000 rentas medias" que podrán optar a esta ayuda y que lo están "pasando muy mal" a raíz de la inflación que les están dejando sin opciones para matricular "donde desean".

"Se van a dar a 20.000 familias, que no son 20.000 familias ricas. Antes de mirar a quiénes van a ser a los que beneficien se intenta trasladar la imagen de que es una comunidad de ricos y para ricos. Por suerte no cuela aquí desde hace 20 años. No quiero que la clase media baje su poder adquisitivo ni me van a ver en un discurso falso de ricos y pobres. El 4 de mayo quedó claro que ni cuela ni es aceptable", ha zanjado la presidenta madrileña.