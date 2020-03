El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tardado en recibir las críticas de la oposición y de dirigentes autonómicos tras el discurso que ha ofrecido a la ciudadanía explicando cómo está gestionando su Gobierno la crisis sanitaria provocada por la epidemia de coronavirus.

Una de las primeras dirigentes en expresar su rechazo al discurso del líder del Ejecutivo ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a través de redes sociales ha cargado contra Sánchez: "No ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid. Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo".

La dirigente madrileña no ha sido la única en manifestar su oposición a las palabras de Pedro Sánchez. El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha criticado duramente las palabras del presidente: "Pide unidad con un vicepresidente que promueve caceroladas contra la monarquía. Sigue sin hacer autocrítica, sin reconocer que nos ocultaron datos claves. Sigue siendo responsable, por muchas horas que aparezca en las televisiones".

A las palabras de Abascal se han sumado otros dirigentes de la formación de extrema derecha, que también han atacado duramente la rueda de prensa de Sánchez. Más lejos incluso ha ido Iván Espinosa de los Monteros, diputado de Vox, que ha acusado al presidente del Gobierno de "plagiar" su discurso.

"Gracias, Sr. Presidente, por plagiar mi intervención en el Congreso en su intervención de TV. La imitación es una forma de halago... aunque en esto, como en las propuestas de Vox de cerrar fronteras, recuperar la Sanidad, o sacar al Ejército, usted imita pero siempre llega tarde", ha señalado el parlamentario de la formación de extrema derecha a través de redes sociales.

Rivera se suma a las críticas

Hasta el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra el discurso que ha realizado Pedro Sánchez actualizando los datos de la situación que afronta España frente a la pandemia de coronavirus.

"Este discurso de media hora del presidente del Gobierno, ¿qué ha aportado, exactamente?", se ha preguntado Rivera a través de un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.