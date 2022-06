Desde que irrumpió en la primera línea política, Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en un foco político y mediático constante. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho de la polémica su mejor arma, hasta el punto de situarse incluso por encima del que hasta hace unos meses era el líder de su partido, Pablo Casado, para plantarse como la verdadera oposición al Gobierno de coalición dirigido por Sánchez. Un Gobierno al que no pasa ni una, aunque para ello tenga que recurrir a ciertos extremos, como la difusión de bulos que no tardan en viralizarse, pero sí en desmentirse.

En esta ocasión, su confrontación directa con el Ejecutivo central ha venido dada por las recientes declaraciones del presidente, que anunció este pasado jueves que el Consejo de Ministros aprobará la semana que viene la creación del Consejo del Espacio "para acelerar trabajos para que la Agencia Espacial Española esté operativa a principios de 2023, un anuncio que acompañó revelando el deseo de que la sede esté fuera de Madrid. "Queremos desconcentrar Estado", dijo, con el objetivo de repartir el peso de las infraestructuras por todo el territorio.

A este anuncio no tardó en responder Ayuso, que se mostró durísima con las palabras de Sánchez: "No sabe dónde irá, lo que sí, que ha de perjudicar a Madrid. Aquí está el ecosistema de empresas, universidad y FP en torno a esta industria. Es como descomponer la maquinaria de un reloj. Descapitalizar Madrid es una barbaridad". Una reacción que, sin embargo, no gustó nada a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien aprovechó la oportunidad para responder a la crítica de Ayuso de forma tajante.

"España somos todos. Es triste tener que recordarlo. La desproporción de organismos públicos en Madrid es manifiesta; la cohesión territorial, una obligación democrática", ha contestado Morant, citando el tuit de la presidenta madrileña. Un mensaje que, sin embargo, no ha obtenido respuesta en esta ocasión por parte de la popular. Al contrario, las palabras de Ayuso han dado pie a un tenso debate en redes sociales sobre la centralización o descentralización de las infraestructuras del estado del que poco o nada más ha dicho Ayuso.