La Audiencia Nacional confirma los 88 millones de fianza para Bárcenas por el caso Gürtel

La Audiencia Nacional ha confirmado la fianza civil de 88,8 millones de euros que impuso el juez Pablo Ruz al extesorero del PP Luis Bárcenas por el caso Gürtel, al entender que el magistrado no actuó de forma arbitraria al fijar esa cantidad.

Bárcenas recurrió el pasado marzo esta fianza, fijada para responder a las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual condena por Gürtel, alegando que es "desorbitada" y que vulneraba sus derechos.

Sin embargo, la sección cuarta de la Sala de lo Penal ha rechazado rebajarla porque cuando Ruz la fijó "observó los deberes impuestos legalmente, sin atisbo alguno de actuación arbitraria, irrazonada y no ponderada".

Los jueces subrayan además que contra el auto de apertura de juicio oral, donde Ruz le impuso la fianza, no cabe el "recurso pretendido subrepticiamente por la parte recurrente, no sólo porque no lo permite" la ley "sino también porque la apelación está dirigida a casos tasados".

Los 88,8 millones de euros corresponden a la suma de 11,5 millones en concepto de responsabilidades civiles, otros 55,1 por posibles multas a imponer y el tercio de más previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ruz, que ya no lleva la instrucción de Gürtel al haber vuelto a su juzgado de Móstoles, dictó el pasado 5 de marzo auto de apertura de juicio oral para 40 imputados por hechos de la "primera época" de Gürtel (1999 a 2005), entre ellos tres extesoreros del PP, así como para el partido y la exministra de Sanidad Ana Mato como responsables civiles por lucrarse de las actividades de la trama.

En el citado auto, impuso fianzas civiles por un total de 449 millones de euros para 36 de ellos, la más alta para Bárcenas, que se enfrenta a una petición fiscal de 42 años y medio de cárcel por esta pieza de Gürtel.