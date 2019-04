Así respondía Trillo ante el juez por las acusaciones de acoso laboral en la embajada de Londres

Acusado por acoso laboral, Federico Trillo sí acabó ante los tribunales, en unas imágenes que laSexta ofrece en exclusiva le vemos, hace menos de un año, declarando desde la embajada en Londres, pero la juez frenó desde el principio cualquier trato de favor: "Quién preside el acto soy yo y a mí nadie me ha llamado ilustrísima señora, entonces aquí todos somos señores".

Durante su declaración, intentaba justificar la pérdida de confianza en la trabajadora que le denunció por un problema con el número de invitados en una recepción: "¿Por qué se ha cometido una desobediencia como esa?".

Ella dice, que incluso, le exigió una carta de disculpas. Según la demandante, Julia de Micheo, mano derecha de Trillo, se convirtió en su superior sin estar contratada por la embajada. "La señora de Micheo ha trabajado conmigo desde hace más de 20 años, a su edad ya podría imaginarse que pasó a ser parte de mi familia", señalaba Trillo.

Pero De Micheo, diputada del PP hasta la pasada legislatura, lo negaba todo: "Yo no he trabajado allí ni he tenido nada que ver con ella". Trillo fue absuelto, pero el Ministerio condenado, el 19 de enero el Supremo decidirá si la trabajadora tiene que ser readmitida.