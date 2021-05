Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, con la vacunación en marcha con el objetivo de inmunizar al 70% de la población antes del final del verano, son muchos los que se preguntan ¿qué pasará si me citan para vacunarme y estoy de vacaciones fuera de mi comunidad? ¿Pierdo el turno? ¿Puedo cambiar la cita?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba hace días que si te llaman para vacunarte y estás de vacaciones, te tendrás que poner a la cola. "Los servicios de salud avisan con tiempo para que puedan hacerlo (vacunarse). Si no, habrá que esperar a que acabe el turno de la cohorte para poder volver a vacunarse", señalaba la ministra.

Sin embargo, no tiene por qué ser así: las citas no las organiza Sanidad sino los servicios de salud de cada Comunidad Autónoma y ya son varias las que se preparan para ofrecer diferentes opciones y que las vacaciones no se vean interrumpidas por la vacunación.

Vacunarse con autocita

Andalucía

El servicio andaluz de salud ya tiene en marcha el sistema de autocita, aunque aún no está operativo para todas las edades. Hoy mismo se ha ampliado la franja de edad. Así, pueden solicitar cita las personas nacidas entre 1962 y 1969 (de 52 a 59 años) y las nacidas en 1953 y años anteriores (68 o años o más).

Lo pueden hacer a través de este este enlace de ClicSalud+, la App Salud Responde y el teléfono 955 54 50 60 de Salud Responde.

Aragón

La vacunación en Aragón se organiza completamente a través del sistema de autocita. Es decir, cada persona puede elegir una fecha y una hora en la que tenga disponibilidad para asistir a vacunarse, llegando ahora mismo a las personas que cumplen 52 años en 2021.

Una vez abiertos los grupos de edad para vacunar, cada persona debe entrar en la web de Salud Informa y seleccionar un día y una hora a través del sistema de autocita. El Departamento de Sanidad puede ponerse en contacto con algunos grupos específicos y causas concretas, pero para la población en general se aplica la autocita. Además, explican que no se priorizará la vacunación a ninguna persona por causas relacionadas con sus vacaciones.

Las fechas son limitadas y se van ampliando según hay disponibilidad de dosis. Habitualmente, la primera cita puede pedirse en el plazo de una o dos semanas respecto al día que se accede.

Baleares

Las islas tienen activada también la autocita desde hace semanas. Ahora mismo avanza ya a los nacidos entre el 1952 y 1971, ambos incluidos. A través del BITCITA se puede elegir la fecha y la hora para ser vacunado si ya está incluida tu franja de edad.

Canarias

Los canarios pueden pedir cita previa desde este mismo lunes Para ello el usuario deberá acceder en este enlace al enlace www.canariassevacuna.com y rellenar el formulario con el nombre completo, el DNI y el teléfono de contacto. El paciente recibirá un mensaje en un plazo de entre 24 y 48 horas con la cita para ser vacunado.

Esta será agendada en función de las previsiones de avance del calendario vacunal y de la apertura de cada uno de los grupos de vacunación. El objetivo es que toda la población diana de Canarias esté vacunada contra la enfermedad este verano, por lo que se continuará con el plan establecido, pero además se abre esta nueva vía de inmunización por si alguien quiere adelantarse.

Madrid

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo sistema de autocitación. Se dirige primero a la población de entre 57 y 67 años (nacidos entre 1954 y 1964). Cada día habrá 2.000 citas disponibles en los dos centros de vacunación masivos habilitados en el WiZink Center y en el Estadio Wanda Metropolitano, aunque si funciona se ampliará al resto de centros de salud.

La cita se puede solicitar a través de esta web. También se podrá hacer uso de esta plataforma a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual.

Una vez seleccionada la cita recibirá un código de verificación a través de SMS para proceder a su confirmación. A continuación le aparecerán los datos de su cita junto con un QR para facilitar su acceso al punto de vacunación. Además, el ciudadano recibirá un SMS de recordatorio, con al menos 24 horas de antelación. Si alguna persona tiene problemas para acceder al nuevo sistema, deberá llamar al número de teléfono gratuito de la Comunidad de Madrid: 900 102 112.

Galicia

En el caso de Galicia la citación es telefónica pero si te llaman y no se puede acudir existe la 'repesca', sin penalización y sin necesidad de presentar un justificante.

Navarra

La Comunidad Foral permite elegir la fecha para la vacunación, aunque por el momento la agenda es muy limitada.

Murcia

Algo parecido sucede en la Región de Murcia, en la que se puede seleccionar la fecha para vacunarse contra el COVID, pero dentro de un calendario también muy limitado.

Y un truco importante. En todos los casos de autocita hay que tener en cuenta que las citas se ofertan de acuerdo con las vacunas disponibles, por lo que se mostrarán progresivamente. Es decir, habrá que ir actualizando la página web o app a través de la que se realiza la autocita en cada región para intentar localizar la fecha que mejor se adapte a cada persona.

A la cola si no acudes

La situación cambia en la Comunidad Valencia, Castilla y León y Asturias. En el caso de la Comunidad Valenciana y Castilla y León, si no puedes acudir a la cita fijada se vuelve a la cola de espera. En Asturias, van un poco más allá. El Principado ofrece dos citas y en caso de no poder acudir a ninguna de las dos se pasa también a la cola.

Sin una decisión aún

Varias son las regiones que aún no han decidido su protocolo de vacunación para la temporada estival. Es el caso de Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha, aunque estos últimos sí se plantean el sistema de autocita. Por su parte, Cantabria, Cataluña y País Vasco no se han pronunciado.