El arzobispo de Valencia dice que quienes apoyan el aborto o la ideología de género no pueden "defender la ecología"

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha afirmado que cuestiones como el aborto, la ideología de género o determinadas propuestas educativas no encajan en el concepto de "ecología integral" que propone el papa Francisco en su última encíclica Laudato si.



Según ha explicado el cardenal en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero, esta encíclica supone "un hito" porque, aunque no es la primera vez que un pontífice aborda temas relacionados con el medio ambiente, es la primera en que se hace de forma "tan solemne".



"En realidad no es una encíclica ecologista en el sentido habitual, no aborda ningún movimiento en concreto, sino que va más allá, los supera, los trasciende por grandeza, por situar el problema ecológico en el todo. Eso es enteramente nuevo", ha explicado Cañizares.



En este sentido, el cardenal cree que determinados movimientos ecologistas no se verán reflejados en el texto del pontífice porque "les trasciende", y ha considerado que ningún partido político plantea en su programa cuestiones de "ecología integral".



"No son sensibles a la dimensión de globalidad que supone la ecología integral, si así fuese no llevarían cuestiones como el aborto, la ideología de género o el tipo de educación que propugnan, porque la educación es clave en la ecología integral, y no toda propuesta educativa vale", ha añadido.



A su juicio, esta encíclica se tendrá en cuenta en cumbres mundiales y en determinados movimientos internacionales, si bien ha reclamado la colaboración de los medios de comunicación para que "se dé a conocer lo que dice el papa de forma objetiva". El cardenal Cañizares no se ha pronunciado sobre los recientes resultados electorales ni sobre el hecho de que el nuevo alcalde de Valencia, Joan Ribó, suela usar la bicicleta. "Es cuestión de ellos, no añade nada al tema que planteamos", ha zanjado. El ecologismo integral, a su juicio, supone "una nueva humanidad, una nueva sociedad, un cambio total".