Arias Cañete: "Qué razón tiene, don Alfredo, no somos lo mismo"

El cabeza de lista del PP a las europeas, Miguel Arias Cañete, ha cargado contra el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la candidata Elena Valenciano para distinguir la gestión de los socialistas de la de los populares y ha subrayado que el PP es "el único que da las batallas en la UE y además las gana".

En la segunda jornada de la campaña, Cañete ha cerrado un mitin en el centro cultural Conde Duque de Madrid, junto a la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre; la alcaldesa de la ciudad, Ana Botella, y el presidente de la Comunidad, Ignacio González, en un acto en el que también ha intervenido, por sorpresa, la nueva ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

"No es lo mismo" PP que PSOE. Es la frase que más ha repetido el candidato de los populares en este acto en el que ha ironizado por el hecho de que el propio Rubalcaba también haga esa reflexión y diga, por una vez, "una verdad". "Qué razón tiene, don Alfredo", ha apostillado.

En todo momento ha insistido el candidato en comparar la gestión en Europa que hizo en su momento José María Aznar o ahora lidera Mariano Rajoy con la del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y ha señalado que "ha tenido que venir Rajoy" al Gobierno para que España deje de ser "el problema" en Europa y se convierta en la "solución".

También ha querido dar una "lección" al líder socialista en cuestiones como la prima de riesgo, por decir que con este indicador "no se come". "Vaya sí se come", ha apuntado Cañete, que ha recordado que con la bajada de la prima el año pasado se ahorraron 8.500 millones de euros que se han podido destinar "a financiar el Estado social" y este año se ahorrarán otros 5.000 más.

También ha tenido reproches para Elena Valenciano por atacar al PP en materia de políticas sociales o de igualdad. Así, ha dicho que para una buena política social primero es necesaria la política económica que lleve al crecimiento y la creación de empleo, mientras Rubalcaba y Valenciano basan su gestión en un "déficit público insostenible e insolidario con las generaciones futuras".

Además, ha apuntado que la "verdadera política de igualdad" es la de la conciliación y el empleo femenino, y a la pregunta de Valenciano de cómo piensa defender él, que es hombre, a las mujeres en Europa, ha dicho que "luchando por el crecimiento y la creación de empleo" para evitar que pase como con el PSOE, que un millón y medio de mujeres "perdieron su puesto de trabajo".

"Señora Valenciano, a la hemeroteca y a tomar fósforo para la memoria", ha espetado Cañete. No se ha olvidado tampoco el candidato de asegurar que el PP siempre defiende lo mismo, entre otras cosas la "unidad indisoluble" de España o la lucha contra el terrorismo.