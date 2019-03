Arenas, sobre la reunión con Bárcenas: "No recuerdo hablar cuestiones económicas"

El exsecretario general del PP Javier Arenas calificó ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la reunión en la que se pactó la salida del ex tesorero Luis Bárcenas del partido como "amistosa" y destacó que no tuvo ninguna "trascendencia política" ni se trataron cuestiones económicas. Por otra parte, aseguró que "jamás" recibió dinero de ningún empresario ni tuvo constancia de que existiera una contabilidad paralela a la oficial.

Así consta en la transcripción de la declaración que prestó el pasado 13 de agosto ante el magistrado en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular.

Arenas manifestó que nunca recibió a ningún donante en su despacho y que no se ocupó del área económica mientras estuvo al frente de la Secretaría General entre enero de 1999 y septiembre de 2003 ya que las donaciones eran una cuestión del tesorero.

Cuando el instructor de 'los papeles de Bárcenas' pregunta sobre la reunión que mantuvieron Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias, el presidente Mariano Rajoy y Arenas acerca de la extinción laboral del extesorero, el testigo no concreta los participantes en el encuentro, aunque sí recuerda que se habló de su ubicación, no en un despacho, sino en una sala de la tercera planta de la sede de Génova y de la posible utilización del coche del partido "cuando lo necesitara".

"En relación a sueldos o temas económicos no recuerdo que se hablara en esa reunión", dice.

Al inicio de su declaración, el político andaluz reconoce haber tenido "una amistad fraguada en lo profesional" con Bárcenas pero que, a día de hoy, esa relación es inexistente. En el caso de Lapuerta, dice haber sentido una "profunda admiración" y de "profundo afecto" hacia él y, aunque hace mucho que no le ve, se interesó recientemente por su estado de salud.

En el momento en el que el juez le muestra unas fotocopias de los 'papeles de Bárcenas', que reflejaban un supuesto sistema de contabilizacion de ingresos y gastos ajeno a la contabilidad oficial, Arenas responde: "Jamás, jamás en mi etapa de secretario general del partido conocí esos documentos y debo señalar que lo que estoy observando solo los he visto en los medios de comunicación".

En este sentido, el dirigente del PP señala que nunca tuvo indicios de que el partido tuviera "algún problema" de irregularidad en sus cuentas ni conoció ningún sistema por el que hubiera pagos a dirigentes del PP al margen de la contabilidad del partido o al margen de la Hacienda Pública. "En Génova yo solo he conocido una caja que era la del Partido Popular y siempre he pensado que cualquier tipo de ingreso o de gasto se soportaba en la contabilidad oficial en el marco de la legalidad vigente. Siempre he pensado eso", remacha.