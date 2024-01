Pere Aragonès alerta sobre el riesgo de "boicot" que sufre la ley de amnistía y su aplicación "en su espíritu y en su forma" por parte de "enemigos muy poderosos a nivel de España". El president de la Generalitat reclama en una entrevista en 'La Vanguardia' trabajar en una ley lo más sólida posible.

"Vemos que tiene enemigos. Hay enemigos de la resolución en la conexión del conflicto político. Hay enemigos de pasar del hecho de que este país pase de una situación de conflicto a una institución de debate, diálogo, negociación y poder encontrar acuerdos", asegura.

Aragonès también habla sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y de los propios en Cataluña, avanzando que en ambos casos "tendrán que negociarse, aquí y allá". "Esquerra no ha firmado ningún cheque en blanco. Como tampoco pediremos a nadie que firme un cheque en blanco por nuestro gobierno. Nuestra voluntad es que haya unos buenos presupuestos en Cataluña y unos buenos presupuestos en el Estado", aclara.

Preguntado sobre las elecciones que se celebrarán en Cataluña en un año, el president defiende que Cataluña "ha avanzado", aunque reconoce que "todavía queda mucho" y se muestra con "toda la energía, toda la fuerza para seguir" de cara a esos comicios. "Los candidatos de ERC los decide el partido y, por tanto, los decidimos entre todos con los procedimientos establecidos. Yo no voy a saltarme estos procedimientos", añade.

"Siempre he dicho que las elecciones serán en febrero de 2025. Somos un gobierno que ha ido aprobando presupuestos año tras año, a pesar de la situación de no tener una mayoría parlamentaria estable. Hace muchos años, que en Cataluña no se aprobaban presupuestos un año tras otro, de forma continuada, y que no tenemos una legislatura completa en Cataluña", avanza.