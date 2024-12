El PP aprovecha la Lotería para cargar contra Sánchez: "A su familia, socios y amigos les lleva tocando el Gordo desde 2018"

El Partido Popular ha aprovechado la Lotería de Navidad para hacer su particular sorteo. Ha sido a través de las redes sociales, con un tuit que han compartido en su cuenta de 'X' en el que han colgado un vídeo acompañado del siguiente texto: "A la familia, socios y amigos de Sánchez les lleva tocando el Gordo desde 2018. Sus premios los pagamos todos".

"Gran premio de la corrupción. Apropiación indebida, cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal... Vendido aquí", comienza un vídeo en el que el PP habla de la "mala suerte de los españoles por tener que aguantar a un presidente acorralado por la corrupción".

"Qué significa tener suerte. Suerte es que tu marido llegue a La Moncloa y te regalen una cátedra sin ser licenciada. Suerte es que tu hermano te enchufe en la Diputación de Badajoz y no tengas ni que ir a trabajar. Suerte la de Ábalos y sus amigos, que se forraron en pandemia. Suerte la de los independistas, que les tocaron indultos, amnistías, excarcelaciones y cupos fiscales. Suerte la de los violadores y agresores sexuales, que vieron reducidas sus penas. Suerte la de Yolanda, que no se ha visto en otra igual", expone el vídeo.

Junts, clave para los Presupuestos

Con el PP diciendo 'no' a 'comprar décimos' con el PSOE para un acuerdo que garantice el reparto de menores migrantes, el Gobierno busca otros aliados... que, al menos en el caso de Junts, tampoco parece tener intención de 'repartir premios' con un Ejecutivo al que propone una cuestión de confianza.

"Habrá consecuencias si no se permite ni hablar de esto. No nos impresiona el discurso de que si no viene Pedro Sánchez, vienen PP y VOX", afirma Jordi Turull, secretario general de Junts.

Y mientras, en 'El País, Oriol Junqueras dice que el "ruido ensordecedor" que hay en España "solo beneficia a los que hacen más ruido", y deja clara la postura de su partido: "ERC no tiene interés en que en España haya un Gobierno de extrema derecha".

Así termina el año político, con el Gobierno perdiendo una vital votación en materia fiscal por los votos en contra de PNV y de Junts, pero salvando la Ley de Eficiencia de la Justicia de Félix Bolaños.