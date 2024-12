Anticorrupción pide que el Supremo impute a Alvise por financiación ilegal de su campaña europea

Nuevos detalles de la investigación contra el ultra Alvise Pérez. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el pasado 26 de noviembre al titular encargado del juzgado 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que eleve la exposición razonada al Tribunal Supremo para imputar al líder de Se Acabó La Fiesta por delito de financiación ilegal de partidos políticos por los 100.000 euros que le otorgó Álvaro Romillo, tal y como ha podido confirmar laSexta.

El juez preguntó el 27 de noviembre a la Fiscalía si debía elevar al Supremo la exposición razonada contra Alvise por su negativa de declarar voluntariamente en la Audiencia Nacional. La propia Fiscalía Anticorrupción ha informado favorablemente a que se eleve exposición razonada a la sala de lo penal del Tribunal Supremo en relación al eurodiputado.

Una petición que se da tras la negativa por parte del agitador de no prestar declaración ante el juez que investiga la presunta financiación ilegal de su partido. El eurodiputado ultraderechista incumplió así su palabra, puesto que su abogado había comunicado previamente su intención de declarar.

En una providencia con fecha del pasado 22 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ofreció al agitador de extrema derecha la posibilidad de declarar voluntariamente, después de que su abogado le trasladara verbalmente durante la declaración de Romillo que tenía la intención de hacerlo, y pedía al letrado que consignara su disponibilidad para ofrecer esa declaración.

El abogado de Alvise, sin embargo, comunicó al juez que su cliente finalmente no prestará declaración, a pesar de que, como admite en su escrito, anteriormente le comunicó que quería hacerlo "en los próximos días". "Finalmente se ha tomado la decisión de que el señor Pérez Fernández no acuda a tal declaración", explicaba el escrito. Alvise tiene la posibilidad de no declarar ante el juez porque está aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado.