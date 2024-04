Angélica Rubio, directora de 'ElPlural.com', ha hecho un análisis sobre la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía y las reacciones de esta. Así, la periodista ha señalado que "en el PSOE, nadie cree que esto sea una estrategia, sino que saben que esto es verdad y va en serio, mientras que a la derecha y a la extrema derecha va a ser imposible convencerles de nada".

"Hoy no era un Comité Federal, sino un acto para intentar convencer a Sánchez de que no dimita. A la derecha y extrema derecha nadie les va a convencer de que no es un postureo y tanto si dimite como si no, lo van a criticar igual, haga lo que haga, pero la carta tuvo un impacto, un tsunami y un shock brutal en todo el PSOE y toda la izquierda", ha expresado, tras lo que ha insistido en que la decisión de Sánchez "no es postureo", ya que, según ha dicho, "si lo fuera, el PSOE no habría pasado del shock a la máxima preocupación".

En este sentido, Rubio ha declarado que "todos los dirigentes y ministros del PSOE están en un estado de máxima preocupación y máxima crisis", al tiempo que ha expresado que "la sensación en los dirigentes del PSOE y muchos militantes socialistas es que la derecha de este país no van a tolerar que Sánchez gobierne, y la sensación es que están dispuestos a no respetar la democracia, a saltarse las normas". "Y están ocurriendo cosas graves y preocupantes", ha apostillado.

Asimismo, la directora de 'ElPlural.com' ha contado en laSexta Noticias que con los dirigentes con los que habla, "nadie sabe lo que va a pasar". Y en lo referente a la movilización de este sábado en apoyo a Sánchez, la periodista ha subrayado que ha sido "una movilización sin precedentes porque más allá de las valoraciones de la derecha, en el PSOE hay un sentimiento de ataque y de que les quieren echar ilegítimamente de un gobierno que han ganado democráticamente y legítimamente".