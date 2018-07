La ANC se disculpa por haber pedido el voto para la CUP el 27S

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, se arrepiente de que la entidad pidiera el voto para cualquier opción independentista el 27S y ahora pide perdón a los que "se sienten engañados", después de que la CUP haya decidido no apoyar la investidura de Artur Mas.

En su cuenta de Twitter, Sánchez señala que ahora "toca rehacer la voluntad del pueblo, en la certidumbre de que todo lo que hemos hecho los últimos años no se pierde y construir un nuevo proyecto de unidad".

Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la misma red ha indicado: "Siempre he pensado que al final la CUP ayudaría a hacer realidad el mandato democrático del 27S. No ha sido así. Me equivoqué y mucho".

El Consejo Político de la CUP ha decidido que finalmente no dará su apoyo a la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, lo que inicialmente precipita elecciones anticipadas en Cataluña para marzo en una decisión que frena el proceso independentista a la espera de nuevos comicios.