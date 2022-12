El comité de huelga de médico y pediatras de Atención Primaria ha iniciado este jueves un encierro en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) tras 25 días de paros y ante la falta de propuestas por parte de la Consejería de Sanidad para desencallar la situación y poder llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida.

Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, sindicato convocante de la huelga, ha explicado que el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, no está presente en ninguna de las reuniones y que su comitiva no plantea nuevas propuestas para llegar a un acuerdo. "Hemos decidido no levantarnos de la reunión y esperamos que venga alguien de la Consejería de Sanidad y la Consejería de Hacienda, o alguien del Gobierno, que pueda escuchar las peticiones de auxilio que hacen los médicos y pediatras de la Comunidad de Madrid", ha contado en el programa de Más Vale Tarde la responsable sindical.

Ella misma explicaba en un receso de la reunión con Sanidad que un grupo de diez integrantes del comité de huelga -ocho médicos de Atención Primaria, una pediatra y una cirujana- iniciarían ese encierro en las dependencias de la Consejería de Sanidad hasta que se persone "un interlocutor válido" por parte del Gobierno madrileño con capacidad de negociar.

Todo ello después de que la Consejería de Sanidad no haya llevado ninguna propuesta nueva a la reunión celebrada este jueves, la quinta para tratar de llegar a un acuerdo, y que tiene lugar tras la celebrada el 2 de diciembre y que terminó sin acuerdo.

"Nos vamos a encerrar hasta que venga alguien que sí que pueda hablar de los problemas y las posibles soluciones de la Atención Primaria madrileña, de sus médicos y pediatras y sobre todo y fundamentalmente de sus pacientes", ha explicado la portavoz del comité de huelga.

Tras recalcar que ambas partes "hablan idiomas diferentes", ha subrayado que si el Gobierno regional únicamente puede llegar hasta estos responsables de la Consejería de Sanidad que han acudido al encuentro - la directora general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el director general de Procesos Integrados de Salud y la gerente de Atención Primaria-, "convidados de piedra" para el comité de huelga, las posturas que ahora están "muy alejadas" continuarán "más alejadas todavía".

En este sentido, según ha indicado, el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, no ha modificado "en absoluto" los planteamientos previos de propuestas y ha insistido en negociar únicamente sobre aspectos del denominado Plan de Mejora Integral de Atención Primaria 2022-2023, "que no obtuvo el refrendo de ningún sindicato de la Mesa Sectorial", donde están representados CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y Amyts.