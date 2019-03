Álvaro Lapuerta se niega a declarar ante Ruz: "Nunca he distraído bienes ajenos"

El extesorero del PP Alvaro Lapuerta se ha negado a declarar ante el juez Pablo Ruz y se ha limitado a leer una breve declaración en la que ha asegurado que "nunca" ha "distraído bienes ajenos" ni ha colaborado a que otros lo hagan. "Ni mucho menos del señor Bárcenas", ha agregado.

Lapuerta, que ha comparecido ante el magistrado durante escasos minutos, ha agregado que "la honestidad ha sido una constante a lo largo de su vida". "Me acojo a mi derecho a no declarar: la salud, los hijos y los médicos me lo desaconsejan".

El extesorero 'popular' ha leído el comunicado íntegro, incluyendo la fecha y su firma, con el que concluía su declaración. Ha abandonado las dependencias judiciales ayudándose de un bastón y caminando con dificultad, acompañado de su hijo.

Ruz le imputa la comisión de un nuevo delito de apropiación indebida al sospechar que podría haber colaborado con su colega Luis Bárcenas para quedarse con fondos del PP. En un auto hecho público el pasado martes aseguraba que las últimas actuaciones e informes y documentación bancaria recientemente incorporados a la causa, "el origen de parte de los fondos ingresados en cuentas suizas y españolas abiertas tanto a nombre del imputado Luis Bárcenas Gutiérrez como del de su esposa, Rosalía Iglesias" podría proceder de fondos del Partido Popular cuya gestión tenían encomendada tanto el exsenador como Lapuerta.

Concretaba que Bárcenas habría actuado "con el consentimiento de Alvaro Lapuerta, prevaliéndose de sus cargos en la formación política y de la opacidad de la contabilidad paralela". Su comparecencia de este viernes ha sido similar a la prestada el pasado 4 de noviembre, cuando ya se negó a declarar a consecuencia de su deficiente estado de salud. Indicó, entonces, que cuando mejorara ofrecería la información que se le demandaba.

Lapuerta, que habría avalado la supuesta contabilidad B de los 'populares' según el testimonio que su sucesor realizó en la Audiencia Nacional el pasado 15 de julio, también dijo entonces que su enriquecimiento nunca ha sido "ilícito" y que el origen de su patrimonio es "visible y bien conocido". En concreto, detalló que proviene de la herencia de sus padres, de la operación que hizo en un periódico y de sus ingresos profesionales.

Ruz especificaba en su auto que Lapuerta y Bárcenas "podrían, al menos, haberse apropiado" de 150.050 euros y haber sustraído, de la supuesta contabilidad opaca del PP, otros 149.600 en el año 2004, que habrían sido retirados con la finalidad de comprar acciones de Libertad Digital, y que la esposa de Bárcenas habría destinado a la compra de un inmueble.