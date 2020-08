La Plaza de Toros de La Merced de Huelva se ha convertido en escenario de la polémica después de acoger, en plena pandemia en España, la primera corrida de la Feria Taurina Colombinas 2020, en la que participaron los diestros Miguel Ángel Perera, Cayetano y Pablo Aguado. Un evento que no ha gustado en redes sociales.

Son muchos los usuarios de Twitter que han denunciado que este tipo de actividades se sigan llevando a cabo, congregando a un gran número de personas y al parecer sin medidas de seguridad, cuando España sigue sufriendo una situación epidemiológica tan grave como la que está atravesando.

"Estamos todos adaptando nuestras vidas a la nueva normalidad y dejando de salir de fiesta y hacer planes para que se permita esto, la plaza de toros de Huelva a rebosar de gente, a ver si abandonamos de una vez las tradiciones asesinas y nos concienciamos de una vez", ha denunciado un internauta a través de Twitter.

Pero no ha sido el único mensaje de denuncia vertido en las redes sociales. Otros usuarios han afeado que se celebren corridas de toros sin aparentes protocolos de seguridad para salvaguardar la salud de los asistentes mientras no se llevan a cabo otro tipo de actividades culturales en el resto del territorio español.

"La distancia de seguridad en la plaza de toros de Huelva... Eso sí, las obras de teatro y los conciertos (la verdadera cultura dicho sea de paso) cancelados o teniendo que reinventarse para poder cumplir las medidas", ha señalado otra usuaria en Twitter.

Este tipo de mensajes se han repetido a lo largo de las horas: "Veo lo de Huelva y solo me vienen insultos y tacos a la cabeza, pero me los callaré. No sabemos luego por qué nos va mal en esta pandemia. Me da igual que sea por toros o por otra cosa, pero lo flipo, de verdad", ha expuesto el tuitero Miguel Andrés Castaño en Internet.

De momento, la empresa Espectáculos Taurinos La Merced, entidad que gestiona este tipo de eventos en la Plaza de Toros de Huelva, no ha emitido ningún comunicado en respuesta a las críticas que ha recibido por la celebración de dicha corrida de toros.