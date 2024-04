Estos días en los que precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a ir contra los bulos y la desinformación , el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha hecho eco de un bulo que se había difundido por redes sociales.

Según ha sostenido Almeida durante el Pleno del Ayuntamiento de este martes, Sánchez se fue a Doñana tras comunicar su decisión de mantenerse al frente del Ejecutivo, además de asegurar que se fue en el Falcon.

"Lo que ha hecho Sánchez estos días ha sido reírse de todos ustedes y de todos los españoles, a los que les ha dicho, 'pringaos', que yo me voy este fin de semana a Doñana", ha asegurado Almeida durante el Pleno.

Se trata de un bulo difundido por medios de extremaderecha y que la oposición no ha tardado en desmentir más tarde. Lo cierto es que Sánchez no se fue a Doñana tras comunicar que no dimitía y tampoco va a ir a pasar el puente de mayo ahí.