Alfonso Alonso: "Pablo Iglesias es un personaje inexplicable"

EL PORTAVOZ DEL PP EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso amplía la lista de críticas al líder de Podemos, Pablo Iglesias al que califica de "personaje inexplicable". "La agenda de Pablo Iglesias no me interesa, no me interesa él ni su agenda, no puedo explicarlo. Para mí, él es un personaje inexplicable", ha sentenciado Alonso.