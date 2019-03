El alcalde de Cádiz 'Kichi' defiende su "piso de currante" para criar a sus hijos: "Vivir como gente corriente para poder representarla"

Así se ha pronunciado González en un comunicado en el que informa de que ha donado el 40% de su sueldo de marzo y abril a la Asociación de familiares de enfermos duales (Afedu), con problemas de drogodependencia y otros trastornos psíquicos.

Estas manifestaciones vienen tras conocerse que Pablo Iglesias e Irene Montero han adquirido un chalé en Galapagar por más de 600.000 euros, si bien el alcalde no les menciona en ningún momento.

González, que se comprometió al inicio del mandato a cobrar lo mismo que recibiría como profesor de secundaria, ha afirmado que ni se ha planteado ni quiere dejar de vivir y criar a sus hijos en un piso "de currante" en el barrio de La Viña con su compañera, la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez: "Ya es bastante privilegio vivir en la Viña, en Cádiz y con Teresa, por eso no recibo otros ingresos y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes", ha apostillado.

Tras el duro comunicado, la dirección de Podemos ha preferido no hacer ningún tipo de valoración. No obstante, consta a laSexta que se han quedado bastante sorprendidos al no esperar que una de las críticas más duras recibidas llegara desde dentro de su propio partido.