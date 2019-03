Albert Rivera: "Yo sólo quiero independizarme del PP y del PSOE"

El presidente de Ciudadanos y candidato del partido a las elecciones generales, Albert Rivera, ha asegurado que "hay gente que quiere independizarse de España", pero ha dicho que él solamente quiere independizarse "del PP y del PSOE". Según Rivera, "los nacionalistas han jugado a confundir España con el PP y el PSOE", pero, en su opinión, "si a uno no le gusta el gobierno, no cambia de pasaporte, sino que cambia de gobierno".

El presidente de Ciudadanos considera que "es importante que Cataluña lidere el cambio en toda España", por lo que "hay que empezar a reconstruir el país por donde más difícil está la cosa", en referencia al territorio catalán.

"Si logramos ser la alternativa y demostrar que se puede gobernar en Cataluña, podremos también gobernar en toda España, porque también necesita un cambio, para que los símbolos dejen de ser Bárcenas o ETA", ha dicho Rivera.

Según el presidente del partido, "la reforma económica que va a hacer Ciudadanos va encaminada a la España dinámica que no pide permiso, sino que pide paso", un cambio que, en su opinión, "va a beneficiar a una sociedad moderna como la catalana".

En relación al artículo que publica Felipe González en el diario El País, en el que pide a los catalanes que "no se dejen arrastrar" por los independentistas, Rivera ha recordado que el ex presidente español "dijo que Jordi Pujol no era culpable".

"No me gusta que los presidentes españoles miren a otro lado con la corrupción de los nacionalistas", ha dicho Rivera en referencia a Felipe González, y ha pedido al PP y PSOE "no seguir dando privilegios a la banda que ha gobernado en Cataluña".

Albert Rivera ha querido explicar que "lo de banda" no lo dice él, "lo dice la Guardia Civil, porque no hay ningún español medio que tenga un expediente abierto durante 15 años, pero ellos sí", ha explicado Rivera. "Tenemos a presidentes que no se atreven a levantar la voz a Pujol por si él tira de la manta, pero Ciudadanos no tiene nada que esconder", ha añadido.

Rivera ha insistido en que en su partido no hay corrupción y ha asegurado que "España necesita limpieza de las instituciones y quien haya robado, a la cárcel". "No podemos seguir permitiendo esto", ha proclamado. "Si el PP y el PSOE hubieran sido gobiernos de España decentes, no hubiéramos llegado a un referéndum, porque en Cataluña no estaría gobernando quien gobierna", ha añadido.

Rivera ha abogado por "recuperar la clase media trabajadora española" y ha dicho que "Ciudadanos, de manera sensata, va a proponer medidas para los débiles, incluso para la gente que trabaja pero que no llega a fin de mes".